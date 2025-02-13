На Вологодчине женщины чаще мужчин пользуются приложениями для знакомств

T2, российский оператор мобильной связи, исследовал, как менялся портрет пользователей приложений для знакомств (дейтингов) в регионе в 2022–2024. По полученным данным, за указанный период аудитория приложений для знакомств выросла в два раза и составила 298 тысяч человек. При этом Вологодская область – единственный регион на Северо-Западе, где доля женщин превышает долю мужчин: 52% к 48%.

В исследование вошли 8 площадок: «VK Знакомства», Loveplanet, Mamba, Pure, Tabor, Teamo, Tinder, Twinby. За время исследования уход иностранных игроков спровоцировал рост числа пользователей на российских площадках. По популярности пальму первенства три года подряд держит Mamba, на втором месте Tabor, замыкает тройку «VK Знакомства». Именно этот ресурс показал самый динамичный рост: за 2024 год его аудитория выросла на 33%.

Кто же ищет вторую половинку в сети? Ядро пользователей – мужчины и женщины возрастом от 35 до 44 лет. Их почти поровну – 37% к 36%. Дальше наблюдаются незначительные расхождения: в возрастной категории 45-54 больше женщин (23% к 20%), а в промежутке 25-34, наоборот, преобладает сильный пол (24% к 17%). Значит, у зрелых дам шансы познакомиться с молодым человеком до 35 возрастают.

Любопытно, что наибольшей популярностью у мужчин в Вологодской области пользуются Love Planet и Teamo – там их число в два раза превышает число представительниц прекрасного пола. Наиболее высокое проникновение женщин (60%) наблюдается на платформе «Кавёр» – дейтинге на основе афиши мероприятий.