Мошенники начали обманывать горожан с помощью домовых чатов

Мошенники стали использовать домовые чаты для обмана граждан. Предложения вступить в домовые чаты с помощью поддельных QR-кодов зафиксированы уже в нескольких российских регионах. Как пояснили в региональном правительстве, подобная форма обмана, когда жулики используют QR-коды для обмана граждан, называется квишинг. Его основная цель – получить доступ к конфиденциальным данным жертвы.

«В QR-код может быть интегрирована любая информация - например, ссылка на мошеннический сайт или на скачивание вредоносного программного обеспечения. В распространении квишинга злоумышленники могут быть весьма изобретательны. Кроме рассылок по электронной почте и объявлений на подъездах, фиксировались случаи распространения поддельных квитанций и даже наклеек на электросамокатах», - пояснил заместитель министра цифрового развития Ахметжан Махмутов.

В правительстве уточнили, что ни в коем случае нельзя предоставлять личные данные по непроверенным ссылкам, а также быть бдительным при просмотре электронных писем и СМС-сообщений.