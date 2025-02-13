В Череповецком районе ссора из-за уборки между приятелями привела к убийству

Череповецкий районный суд вынес приговор в отношении ранее судимого 32-летнего уроженца Томской области. Его обвинили в убийстве 49-летнего череповчанина. Об этом сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Происшествие случилось 9 мая прошлого года. Томич гостил у своего знакомого в квартире одного из домов на улице Механизаторов в деревне Ясная Поляна Череповецкого района. В тот день мужчины вместе выпили, и хозяин квартиры высказал гостю свои претензии по поводу того, что тот не убирается. Так, между мужчинами произошел конфликт, который перерос в драку. 32-летний гость, вооружившись хозяйственным ножом, нанес хозяину квартиры не менее 24 ударов. После этого подсудимый попросил соседку вызвать скорую помощь. К сожалению, спасти череповчанина не удалось, он скончался в больнице.

«Подсудимый признал себя виновным частично, в содеянном раскаялся. В судебном заседании рассказал, что погибший первым стал его избивать: схватил за шею ногами и сделал удушающий прием, а затем стал наносить удары по голове. Он испугался, что череповчанин его «завалит», схватил с тумбочки нож и отбивался им», — рассказали в пресс-службе судов.

Томичу, по совокупности приговоров, назначено наказание в виде 8 лет 3-х месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.