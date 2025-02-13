Двое череповчан организовали мастерскую по изготовлению огнестрельного оружия

В Череповце двое местных жителей организовали мастерскую по переделке оружия из охолощенного в огнестрельное. Как было установлено в ходе расследования, оружие они приобретали в Москве и Череповце, а затем кустарным способом приводили его в состояние, пригодное для стрельбы боевыми патронами. Мастерская была накрыта сотрудниками регионального управления ФСБ.

«Из незаконного оборота изъято более 20 единиц огнестрельного оружия, включая автомат Калашникова, пистолет-пулемет, снайперскую винтовку Мосина, пистолет Макарова, револьвер системы Нагана, пистолет Байяр, 14 тысяч патронов различного калибра, 22 взрывных устройства, 3,7 кг взрывчатых веществ, 45 единиц холодного оружия, а также различные инструменты для доработки и изготовления оружия», - рассказали в прокуратуре Вологодской области.

В отношении фигурантов было возбуждено уголовное дело по статьям за незаконное приобретение и незаконное изготовление оружия.

В прокуратуре уточнили, что в настоящее время расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в городской суд Череповца.