День защитника Отечества отметят в Вологде

23 февраля на площади Революции областной столицы состоится общегородской праздник, посвященный Дню защитника Отечества.

«На следующей неделе будем отмечать один из главных праздников Года защитника Отечества, объявленного Президентом Владимиром Путиным, 23 Февраля. Подготовили для вас большую развлекательную и познавательную программу. Уверен, на празднике каждый найдет себе активность по душе. Приглашаю всех вологжан присоединиться к этому значимому событию», – отметил мэр Вологды Андрей Накрошаев.

В 11:00 на главной площади города развернется выставка военной и специализированной техники. А в 12:00 начнется концертная программа «Страна Героев – страна Побед!». Для вологжан и гостей города выступят сольные исполнители и вокальные ансамбли, учащиеся общеобразовательных школ и центров дополнительного образования. Также в рамках программы запланировано показательное выступление по рукопашному бою Военно-спортивного патриотического клуба «Бастион» и дефиле роты почетного караула ВИПЭ ФСИН России.

Помимо этого, с 12:00 заработают различные спортивные и интерактивные площадки. Так, на площадке «Молодецкие забавы» от «Русской общины» все желающие могут посоревноваться в перетягивании каната, выжимании гири или армрестлинге. Гостям праздника предложат поучаствовать в кулачных боях и боях подушками, а также пострелять из лука.

Внедорожный клуб Вологодской области «Вологда 4x4» продемонстрирует оборудование для эвакуации раненых бойцов с поля боя. А на площадке «СВОих не бросаем» будут представлены макеты современного огнестрельного оружия, а также времен Великой Отечественной войны. Здесь же пройдут тематические мастер-классы. В свою очередь выставочная площадка Центра беспилотной авиации «Дельта» представит образцы летательных аппаратов, систему управления, очки, шлемы и симуляторы.

На площадке «Народные промыслы» запланированы мастер-классы по созданию изделий из кожи, плетению браслетов, плетению из природных материалов и изготовлению пряников. Здесь также выступят представители «Русской общины», играющие на народных музыкальных инструментах. А исполнители русских народных песен и частушек порадуют публику на потешной площадке. Пообедать пшенной кашей с мясом можно будет на площадке полевой кухни.

Интерактивная площадка «Четвероногие защитники Отечества» также будет работать на площади Революции. Здесь студенты Вологодского колледжа права и технологии, обучающиеся по специальности «Кинология», расскажут о том, как различные породы собак применяют в служебной деятельности. Всем жалеющим они продемонстрируют элементы общего и специального курса дрессировки.

В рамках мероприятия будет работать выставка «Победа», которую организуют участники Мотоагитпробега из Вологодской ГМХА. Ежегодно участники движения ездят по территории Вологодской области с 1 по 9 мая, дают концерты, возлагают цветы к обелискам, проводят мероприятия для молодежи и оказывают помощь ветеранам, труженикам тыла, детям войны, семьям бойцов СВО. На данной площадке также будут представлены образцы мотоциклетной техники советского периода.

Продолжит программу, посвященную Дню защитника Отечества, показ художественного фильма «9 секунд» в кинотеатре «Ленком» в 13:30. Картина посвящена подвигу молодого матроса, который ценой собственной жизни спас экипаж подводной лодки. Посмотреть фильм могут все желающие. Вход свободный.

Мероприятия пройдут в рамках проекта губернатора Вологодской области «Зима Русского севера».