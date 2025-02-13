Из-за резкого обвала курса доллара в России начали закрываться обменные пункты валюты

На российском валютном рынке сегодня произошел форс-мажор, неожиданно резко укрепился рубль. Такое, хоть и редко, в России иногда случается. Данное явление привело к совершенно неожиданному эффекту.

Как пишет Telegram-канал SHOT, в некоторых российских городах начали закрываться обменные пункты валюты. Таким образом владельцы этих заведений не хотят продавать валюту подешевле. Они взяли паузу, и хотят дождаться, когда рынок успокоится, и валюта вернется на те уровни, по которым они ее покупали.

Те обменники, которые продолжают работать, вынуждены расширить спред между покупкой и продажей валютой. Таким образом владельцы хотят подстраховаться, и купить доллары и евро по таким ценам, чтобы потом не остаться в минусе.

В банках сегодня также расширили спред, и сегодня доллары можно купить по 97 руб., а продать по 91 руб. То есть если вы захотите тут же продать валюту, то моментально теряете 6 рублей.

Обвал курса доллара произошел после сообщения о телефонном разговоре между президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. На фоне согласия, что украинский конфликт необходимо быстрее заканчивать, американская валюта за несколько минут подешевела сразу на 5%. При это резко выросли российские акции. Получается, что многие обменники покупали доллары условно по 95 руб, а теперь вынуждены продавать ниже этого курса.

Рубль имеет все шансы для дальнейшего укрепления. Впереди анонсирована личная встреча двух президентов, а в эту пятницу ЦБ будет принимать решение по ключевой ставке. Так ведь торговать валютой вообще может стать не выгодно…