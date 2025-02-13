Трое вологжан похитили знакомого для получения информации

В Вологде трое жителей областного центра подозреваются следствием в похищении человека. Преступление было совершено вечером 10 февраля.

Как рассказали в региональном управлении следкома, мужчины намеревались получить некую информацию, которой, по их мнению, владел их общий знакомый – 40-летний мужчина.

«Трое мужчин прибыли к месту его работы и, увидев мужчину в салоне автомобиля, сели в его транспортное средство. Применяя насилие, злоумышленники переместили потерпевшего к одному из автосервисов, где, продолжая противоправные действия, на протяжении нескольких часов требовали от пострадавшего запрашиваемые сведения», - пояснили в управлении следственного комитета.

Потерпевший в итоге выдал похитителям требуемую информацию, а затем обратился с заявлением в полицию.

По факту похищения человека возбуждено уголовное дело. Следствие будет ходатайствовать об избрании в отношении подозреваемых заключения под стражу.