Генерал Павел Серов заинтересовался избиениями детей в школе №33 Вологды

[ Общество ]

Начальник областного УМВД генерал Павел Серов заинтересовался фактами избиения детей в школе №33 Вологды.

Ранее в соцсетях появилась информация, что в вологодской школе образовалась компания учеников 5-8 классов, которая избивает детей после школы. В подтверждение информации были опубликованы записи с камер видеонаблюдения.

«За последние 3 недели было как минимум 5 случаев избиения. Дети не могут нормально ходить из школы домой, родителям приходится встречать шестиклассников. Эта компания придирается, задирается, плюёт и т.п. Если ребёнок как-то пытается себя защитить, то его просто бьют», - пишут вологжане в соцсетях.

В данный момент по поручению Павла Серова сформирована экспертная группа из числа сотрудников областного УМВД, которая проведет комплексную проверку по обращению вологжан о противоправном поведении учеников.

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