Правительство Вологодской области установило норматив потребления рыбы

Власти Вологодской области озвучили нормативы потребления рыбы на каждого жителя региона. Как пояснили в правительстве области, задача по увеличению потребления рыбы поставлена президентом. К 2030 году каждый россиянин должен потреблять 28 кг рыбы и рыбной продукции в год.

«Согласно данным Вологдастата, по итогам 2023 года среднее потребление рыбы и рыбных продуктов в Вологодской области составило 21,4 кг на человека в год. Задача, поставленная региону на 2025 год, – увеличить этот показатель на 6,5% до 22,8 кг», – рассказал первый заместитель губернатора области Юрий Умеренко.

По его словам, в настоящее время в регионе организовано промышленное рыболовство, также планируются поставки рыбной продукции из Мурманской области.

Также правительством утверждена программа по популяризации потребления рыбы и рыбной продукции. В частности, будет проводиться информационная компания, рассказывающая о пользе потребления рыбы и планируются различные конкурсы, направленные на привлечение населения к потреблению рыбы.