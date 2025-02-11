Ozon и Wildberries обвинили в искусственном занижении цен на электронику

Российские маркетплейсы попали в очередной скандал. Как стало известно изданию РБК, в ФАС поступила жалоба от Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК), в которой она обвиняет такие компании, как Ozon и Wildberries в демпинге на бытовую технику и электронику.

По мнению ассоциации, маркетплейсы специально занижают цены на электронику, зачастую продавая ее ниже себестоимости, чтобы таким образом привлечь на свои площадки еще больше покупателей. Как итог, продажи обычных офлайн-магазинов обвалились в 2024 году на 16%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

РАТЭК утверждает, что цены на маркетплейс порой ниже обычной розницы на 20-70%, и просит ФАС принять меры против нечестной конкуренции.

Это уже не первый скандал, в который попадают Ozon и Wildberries. Ранее ФАС их уже признала доминирующими на российском рынке, а позже их заставили разработать механизм проведения акций и распродаж, только после того, как продавец лично подтвердить свое согласие на участие в них.

Руководство Ozon и Wildberries отвергли все обвинения РАТЭК, и заявили, что продавцы сами контролируют цены, а скидки за счет маркетплейсов стимулируют спрос и выгодны обеим сторонам.

Каким будет решение ФАС на данную жалобу пока угадать сложно. Однако хочется отметить, что хотя физические объемы продаж офлайн-магазинов и сократились на 16%, но в денежном выражении они выросли. Это значит, что накрутки этих магазинов составляют очень большую величину. Да, маркетплейсам не нужно платить за аренду торговых площадей и зарплату продавцам, и это снижает издержки. А покупатель может купить товар по более привлекательной цене.

Может офлайн-магазинам, стоит пересмотреть свою бизнес модель, и подстроится под современные реалии?