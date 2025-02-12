Звонок был: о чем Путин и Трамп говорили 1,5 часа

[ Общество ]
Автор:
Ольга Новикова

Подобная скрытность порождает множество вопросов и спекуляций. О чем могли говорить лидеры двух держав, особенно учитывая сложные отношения между странами? Отсутствие официальных комментариев открывает пространство для домыслов, начиная от рутинных обсуждений международной повестки до конспирологических теорий о тайных встречах и непрерывных переговорах.

P.s.: пока писался этот материал, американский президент Дональд Трамп подтвердил, что у него был длинный и сложный разговор с Владимиром Путиным. Сообщается, что главы государств договорились о визитах друг к другу. Разговор шел порядка полутора часов. Стороны согласны, что украинский военный конфликт пора завершать. Других подробностей не было.

 

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