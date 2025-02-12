Региональные власти опровергли информацию о повышении платы за отопление

Региональные власти заявляют, что повышение платы за отопление с 1 марта не коснется вологжан.

Об этом заявила заместитель губернатора области Евгения Мазанова во время оперативного совещания в правительстве.

«С 1 марта по всей стране население будет оплачивать тепло в домах только в отопительный период. На Вологодчине уже много лет так и происходит. Поэтому новый закон о запрете распределения платежей на весь год Вологодскую область не коснется», – пояснила Евгения Мазанова.

По ее словам, в ряде регионов плата за отопление была распределена на 12 месяцев, поэтому гражданам приходилось платить за тепло даже в летние месяцы.

В Вологодской области плата за отопление взимается только в отопительный период с 2014 года.