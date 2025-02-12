Сергей Жестянников знает, кто заменит алкомаркеты

Торговую нишу алкомаркетов в Вологодской области могут занять организации потребительской кооперации. Об этом сегодня заявил спикер регионального парламента Сергей Жестянников. По его словам, сегодня этот вопрос обсуждался с представителями кооперативных организаций.

«Вступающий в силу 1 марта закон об ограничении продажи алкоголя позволит им расширить сеть присутствия – в случае, если в населенных пунктах будут закрыты магазины, которые специализируются на продаже алкоголя», - уточнил председатель Заксобрания.

Вологодские депутаты намерены проработать ряд мер поддержки представителям потребкооперации. Например, снизить налоговую нагрузку, предоставить дополнительные субсидии, разработать проекты по строительству типовых торговых точек, а также помочь в сотрудничестве с другими организациями.

«Договорились вместе с представителями региональной потребительской кооперации полностью просчитать финансовую модель, проанализировать всю экосистему сельской торговли – где есть риски, западания и перспективы», - пояснил Жестянников.

После того, как будут сформированы конкретные предложения по развитию сферы, они будут представлены губернатору Георгию Филимонову.