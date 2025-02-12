Георгий Филимонов устроил разнос за протекающие остановки в Вологде

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов устроил разнос властям Вологды за протекающие крыши остановочных комплексов. При этом, по его словам, у городских властей отсутствуют четкие сроки решения проблем.

Мэр Вологды Андрей Накрошаев пояснил, что все крыши будут отремонтированы до 1 апреля, а подключение всех «умных» остановок планируют завершить до 1 мая.

«Какое 1 мая и 1 апреля? Вы обалдели, мои уважаемые коллеги? Вам чтобы дырку на крыше закрыть, вам нужно до 1 апреля время? Сколько можно над здравым смыслом издеваться?», - заявил Филимонов.

Губернатор дал срок до 21 февраля, чтобы устранить проблему.

Также на совещании был заявлено, что 15 марта в Вологде выйдут дополнительные автобусы на маршрут №20.