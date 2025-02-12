ООО «Вологодский мясодел» из 700 кг сырой свинины получил 750 кг полуфабриката

Компанию «Вологодский мясодел» обвинили в нарушениях при производстве мясной продукции из сырья. В частности, в ветеринарных документах указываются нелогичные объемы сырья и готовой продукции. Нарушения выявлены сотрудниками межрегионального управления Россельхознадзора при проверке ФГИС «Меркурий».

В ведомстве пояснили. Что на предприятии из меньшего объема сырья удалось получить больший объем готовой продукции.

«Из сырья «Свинина на кости в тушах, полутушах и четвертинах» объёмом 700 кг выработана продукция «Полуфабрикат из свинины» объёмом 750 кг. Выявленные нарушения свидетельствует об указании неполных или недостоверных сведений, в результате чего не обеспечена прослеживаемость и безопасность в ветеринарном отношении подконтрольных товаров при их производстве», - рассказали в ведомстве.

Руководству предприятия уже объявили предостережение о недопустимости нарушения и указали на необходимость обеспечить достоверные данные о сырье, из которого производится продукция.