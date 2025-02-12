Почему укрепляется рубль, и как долго это будет продолжаться?

[ Экономика ]
Автор:
Иван Гордеев

курс доллара

В начале этого года было очень много негативных прогнозов по курсу рубля. Многие аналитики пророчили ослабление российской валюты, назывались уровни в 120-130 руб. за доллар. И вот сегодня на торгах ММВБ курс американской валюты снизился до 93 руб. С начала года доллар потерял 10 рублей. Как долго это еще может продолжаться, и что будет дальше?

В отличие от многих мы ранее писали, что особых причин для резкого изменения курса рубля нет. Все основные параметры, от которых зависит наша валюта находятся на комфортных уровнях. Нефть стоит дороже $75, внешнеторговый баланс находится на положительной территории. То есть особых причин падать у рубля не было, в принципе, как и особых причин расти.

Нынешний рост рубля, или же ослабление доллара полностью связано с внешней политикой. Как известно стало известно и первом телефонном разговоре между президентами России и США. Активно обсуждается мирное урегулирование украинского конфликта. В принципе на этих ожиданиях российский рубль так мощно и укрепился. Теперь возникает вопрос, что же с курсом доллара будет дальше?

Конечно же необходимо следить за экономикой, за котировками нефти и другими показателями.

Но все же политика в ближайшем времени будет играть главную роль. В случае дальнейшего позитива по Украине, мы можем увидеть дальнейшее укрепление рубля. В случае срыва переговоров, или эскалации конфликта, рубль может и ослабнуть. Но опять же повторимся, никаких оснований для резких движений нет. Поэтому совершать операции с валютой нужно очень аккуратно. А прогнозировать курс в данных условиях весьма неблагодарное дело…
 

Теги:
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