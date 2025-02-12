Бу Андерссон спрогнозировал возвращение западных автопроизводителей в Россию

За последние три года российский авторынок претерпел колоссальные изменения. После ухода западных автоконцернов, им прочно завладели китайские автопроизводители. Сейчас очень много споров, вернутся ли ушедшие компании в Россию или нет. Своим мнением на эту тему поделился бывший глава АвтоВАЗа шведский предприниматель Бо Андерссон.

В интервью «Коммерсанту» он выразил уверенность, что западные автоконцерны обязательно вернутся в Россию, поскольку это очень лакомый кусочек мирового рынка.

«Я абсолютно уверен, что большинство этих брендов совершенно точно не потеряли интереса к российскому автомобильному рынку и в конечном итоге вернутся. Не могу предсказать точную дату их возвращения, но очевидно, что российский рынок слишком велик для того, чтобы его игнорировать, особенно в течение длительного периода времени», – сказал он.

Андерсон считает, что в случае слишком длительного отсутствия на российском рынке, западные бренды могут его окончательно потерять. Пока он не видит реальных условий для возвращения, поэтому сложно прогнозировать сроки этого события.

Косвенно слова шведа подтверждают такие факты, что многие компании стимулируют приток своих авто в Россию под видом параллельного импорта. Есть специальные схемы, когда машина после покупки объявляется б/у, и завозится в Россию. Корейские автозаводы из России переехали в Казахстан, где эти машины с удовольствием покупают россияне.

Между тем китайцы не дремлют, и пытаются укрепиться на российском рынке. Издание «Ведомости» в июле 2023 г. писали, что многие китайские авто, поставляемые в Россию из Китая дешевле, чем аналогичные модели, идущие на европейский рынок. Средняя цена одного такого автомобиля составляет $12 433, в то время как в Бельгии – $27 180, а в Великобритании – $29 453. Хотя если честно, то в рублевом эквиваленте эт не особо заметно, на фоне практически двукратного роста цен на авто…