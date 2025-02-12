В Вытегре пьяный вахтовик насмерть зарезал коллегу

[ Происшествия ]

СК
В Вытегре возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего жителя села Мегра Вытегорского района. Он подозревается в убийстве коллеги. Об этом сообщает пресс-служба Следственного Управления СК России по Вологодской области.

Происшествие случилось вечером 11 февраля на территории вытегорской производственной базы. Между двумя вахтовыми рабочими, распивавшими вместе спиртное, произошла ссора. Один из мужчин взял нож и нанес им множественные удары в шею другого. 30-летний вахтовик от полученного ранения скончался.

Подозреваемый, ранее судимый за разбой, задержан, допрошен, дал признательные показания. 

«В ходе осмотра места происшествия изъяты биологические и иные следы, орудие преступления. Допрошены свидетели, назначены судебные экспертизы. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в пресс-службе ведомства. 
 

Ск

Теги:
убийство вахтовики
Фото: пресс-служба СУ СК России по Вологодской области
 

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