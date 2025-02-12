В Вытегре пьяный вахтовик насмерть зарезал коллегу



В Вытегре возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего жителя села Мегра Вытегорского района. Он подозревается в убийстве коллеги. Об этом сообщает пресс-служба Следственного Управления СК России по Вологодской области.

Происшествие случилось вечером 11 февраля на территории вытегорской производственной базы. Между двумя вахтовыми рабочими, распивавшими вместе спиртное, произошла ссора. Один из мужчин взял нож и нанес им множественные удары в шею другого. 30-летний вахтовик от полученного ранения скончался.

Подозреваемый, ранее судимый за разбой, задержан, допрошен, дал признательные показания.