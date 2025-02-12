Новую школу открыли в Зашекснинском районе Череповца

[ Общество ]

Школа
В 106-м микрорайоне Череповца сегодня открылась новая школа. Об этом в своих социальных сетях рассказал губернатор Вологодской области.

«Учебное заведение рассчитано на 1,5 тыс. ребят. Поэтапно сюда переведут 5-е и 10-е классы школы №14, 1-е и 4-е — из школы №41, а также всех учеников школы №40. Первые из них сегодня уже сели за новые парты», — сообщил Георгий Филимонов.

В новой школе обустроили 73 учебных кабинета, в том числе 21 — для маломобильных групп населения. Кроме того, на базе учебного заведения будут работать библиотека с электронным читательским залом, медиацентр, спортивные и тренажёрный залы, стадион, актовые и конференц-залы, центр детских инициатив, а также комната психологической разгрузки. В школе присутствуют и рекреационные холлы-гостиные.

Глава региона отметил, что в этом году на реализацию проектов в сфере образования направят 32,7 млрд рублей. Модернизация образовательных учреждений продолжится по всем направлениям.

Школа

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Фото: соцсети Георгия Филимонова
 

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