Более 205 млн рублей направят на оснащение вологодского филиала ЯГМУ

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Филиал Ярославского государственного медицинского университета в Вологде дооснастят новым оборудованием. Об этом рассказал министр здравоохранения области Николай Гонтюрёв.

«1 февраля заключен контракт на сумму 205,4 млн рублей. Финансовые средства направят на закупку оборудования для медицинских классов и поставку мебели», – сообщил Николай Гонтюрёв.

Расширение возможностей медуниверситета позволит студентам получать знания и применять на практике полученные навыки. Доступное обучение будущих медицинских кадров – приоритет национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Напомним, филиал медицинского вуза открылся в Вологде в сентябре 2024 года в здании на ул. Батюшкова, 2.

В настоящее время по специальности «Лечебное дело» там обучается 29 человек, а в этом году планируется увеличить количество до 65. Также в прошлом году начали обучение 14 ординаторов по шести специальностям, в наступившем году их будет 34 по 13 специальностям.

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Фото: официальный портал Правительства Вологодской области
 

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