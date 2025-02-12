Фестиваль ледяных скульптур пройдет в Вологде в предстоящие выходные

На Кремлевской площади Вологды в предстоящие выходные пройдет фестиваль ледяных скульптур «Сердце города». В нем примут участие 15 команд.

«В фестивале примут участие мастера из разных городов и регионов нашей страны: Вологды, Череповца, Тарноги, Вельска, Архангельска, Ижевска, Северодвинска, Галича и Карелии. Каждая команда состоит из двух человек. Пока все секреты не расскажем, но я уверена: получатся очень красивые скульптуры», - интригует начальник управления по молодежной политике администрации Вологды Яна Филиппова.

В этом году темой фестиваля выбрана «Салют, победа!» и будет посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Лед для фестиваля привезут из Тарноги. Каждая команда получит по 15 метров ледяных блоков.

Награждение победителей фестиваля состоится в воскресенье, 16 февраля.