Дни VOICES пройдут в Вологде в феврале и марте

Дни фестиваля молодого кино VOICES пройдут в кинотеатре «Ленком» областной столицы 28 февраля и 1 марта. В рамках программы вологжане увидят два фильма: первый – медитативная драма «Снег в моем дворе» Бакура Бакурадзе (2024), второй – организаторы пока держат в секрете.

«Снег в моем дворе» – четвертый полнометражный фильм российского режиссера Бакура Бакурадзе. Картина получила приз за лучшую режиссуру на 26-ом Международном кинофестивале в Шанхае. Кроме того, показ фильма состоялся во внеконкурсной программе 2-го Фестиваля актуального кино «Маяк». «Снег в моем дворе» также победил в трех номинациях на премии киноведов и кинокритиков «Белый слон».

Картина рассказывает о двух друзьях, которые не виделись 30 лет и случайно нашли друг друга в соцсетях. Гиви, роль которого исполняет сам Бакур Бакурадзе, режиссер авторского кино, грустный и молчаливый. Он живет в Москве и мается от скуки. Леван (Леван Гоголадзе) – бывший спортсмен – мерзнет в убогой квартирке в старом Тбилиси вместе с двумя любимыми собаками. Кажется, их давно ничего не связывает

«Снег в моем дворе» – пронзительное размышление об одиночестве в эпоху соцсетей, медитативное повествование о жизни, которая, кажется, давно поставлена на паузу, история о том, как важна дружба. Снег медленно падает в заброшенном тбилисском дворике, а за простыми диалогами и письмами скрывается легкая грусть и спокойное созерцание.

Показ фильма пройдет 28 февраля в 19:00 в кинотеатре «Ленком» (ул. Пушкинская, 15). Билеты продаются онлайн.

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