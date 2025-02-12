Водителя «Ауди», провалившейся под лед, разыскивают в Череповце

[ Происшествия ]

ДТП

Происшествие случилось на реке Шексне у Малого Первомайского пляжа в городе металлургов. Автомобиль «Ауди А8» провалился под лед. Об этом сообщает ИА «Вологда Регион» со ссылкой на спасательную службу Череповца.

Трое спасателей выехали на судне на воздушной подушке на место происшествия. Они обследовали автомобиль, в салоне которого никого не оказалось. Водителю удалось выбраться и спастись, так как правая дверь была приоткрыта. По словам директора спасательной службы, на реку автомобиль выехал накануне вечером или ночью. В каком состоянии находился водитель и что он делал на реке, остается загадкой. О случившемся он никуда не сообщил.

В настоящее время правоохранители разыскивают водителя, нарушившего запрет выезда на лед.  

ДТП

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Фото: Спасатели Череповца
 

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