В Чагодощенском округе закрывают сельхозпредприятие

[ Общество ]

В Чагодощенском округе прекращает свою деятельность ООО «Агрокомплекс «Избоищи», который работал в одноименном населенном пункте и являлся градообразующим предприятием. По словам главы округа Александра Косенкова, предприятие прекращает свою деятельность в связи с убыточностью.  

«Такое решение далось не легко. На протяжении нескольких предыдущих месяцев велась активная работа по поиску покупателя, который бы смог «перехватить» работающее предприятие и не допустить его остановки. Но, к сожалению, поиски не увенчались успехом», - рассказал Косенков.

В ближайшее время всех работников предприятия ждет увольнение, а дойное стадо будет распродано. Работникам предприятия сотрудники центра занятости разъяснили процедуру оформления пособия по безработице, рассказали о вакансиях в округе, а также посоветовали поменять квалификацию по различным программам.

В округе продолжают работать колхозы «Сазоновский» и «Анишино», руководство которых предложило работниками трудоустраиваться на их предприятия.

Теги:
сельское хозяйство закрытие
 

Последние новости

В Чагодощенском округе закрывают сельхозпредприятие
В Вологде мужчина скончался за рулем автомобиля
Решение по экс-главе Вологды вынесено в закрытом судебном заседании
Благоустройство центральной части Вологды возьмут под ручное управление
Трехквартирный дом сгорел под Вытегрой
«Чеваката» одержала самую крупную победу в чемпионате Суперлиги
Куда делись воробьи? Всероссийская перепись птиц ждет вашей помощи
Новые аттракционы заработают в Вологде на Масленицу
Следственный комитет проводит проверку по факту оставления в опасности ребенка
Сборная Вологодской области взяла золото первенства ЗСФО по волейболу