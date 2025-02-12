В Вологде мужчина скончался за рулем автомобиля

[ Происшествия ]

По сообщению вологодских пабликов, сегодня в городе мужчина скончался за рулем автомобиля. Происшествие случилось, когда автомобиль «Нива Шевроле» пересекал перекресток Пошехонского шоссе и улицы Ярославской.

Судя по записи камер видеонаблюдения, автомобиль следовал по улице Ярославской, когда водителю стало плохо за рулем. В результате «Нива» потеряла управление и медленно выкатилась на перекресток.

В это время с заднего пассажирского сиденья вышел мужчина и начал толкать автомобиль, пока он полностью не проехал перекресток. Чуть позже к месту происшествие подъехал наряд Госавтоинспекции и скорая помощь. Возраст погибшего водителя пока не известен.

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