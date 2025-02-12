Решение по экс-главе Вологды вынесено в закрытом судебном заседании

Решение о продлении срока содержания под стражей экс-главы Вологды Евгения Шулепова вынес городской суд. По сообщению пресс-службы судов, он будет находиться под стражей еще минимум три месяца – до 13 мая 2025 года.

Ходатайство рассматривалось в течение двух дней в закрытом судебном заседании для соблюдения тайны следствия, уточнили в областном суде.

Экс-глава Вологды, напомним, обвиняется в получении взятки в крупном размере и превышении должностных полномочий.