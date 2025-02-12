Решение по экс-главе Вологды вынесено в закрытом судебном заседании

Решение о продлении срока содержания под стражей экс-главы Вологды Евгения Шулепова вынес городской суд. По сообщению пресс-службы судов, он будет находиться под стражей еще минимум три месяца – до 13 мая 2025 года.
Ходатайство рассматривалось в течение двух дней в закрытом судебном заседании для соблюдения тайны следствия, уточнили в областном суде.
Экс-глава Вологды, напомним, обвиняется в получении взятки в крупном размере и превышении должностных полномочий.
«Кроме того, в настоящее время экс-мэр является подозреваемым в совершении трех преступлений по п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ (взятка), одного преступления по п.п. «б, в» ч.5 ст.290 УК РФ (взятка), двух преступлений по ч.6 ст.290 УК РФ (взятка), одного преступления по п. «б» ч.4, ст.174.1 УК РФ (отмывание денег в особо крупном размере)», - сообщает пресс-служба судов области.