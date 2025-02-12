Благоустройство центральной части Вологды возьмут под ручное управление

В Законодательном собрании области накануне прошло обсуждение подготовки Вологды к юбилейным мероприятиям. К 2027 году в городе необходимо привести в порядок здания и территории в центральной части города – на улице Мира, Ленина, Марии Ульяновой и Батюшкова.

«Проблема в том, что собственники у всех домов разные – федерация, муниципалитет, частные лица. Плюс здания имеют различный статус. Поэтому и подход к решению вопроса не должен быть однобоким. При этом важно минимизировать затраты бюджетов области и города. Поэтому будем работать с федеральным центром, чтобы часть нагрузки он взял на себя», - считает спикер регионального парламента Сергей Жестянников.

Также, по мнению председателя Заксобрания, необходимо максимально привлекать заинтересованный бизнес – передавать здания в аренду на льготных условиях с обязательством привести их в порядок, сделать подсветку и благоустроить территорию.

Частным лицам законодатели готовы снижать аренду и давать дополнительные налоговые льготы. Если здание является объектом культурного наследия, есть варианты льготного кредитования на восстановление.