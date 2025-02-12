Трехквартирный дом сгорел под Вытегрой

[ Происшествия ]

Трехквартирный дом сгорел накануне в поселке депо Вытегорского района. Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть пожарной охраны около полуночи.

Как рассказали в региональном управлении МЧС, хозяин одной из квартир рассказал огнеборцам, что вечером покурил на диване и задремал, а когда проснулся. Все вокруг было окутано дымом. По его словам, кроме него в доме никого не было.

«В итоге огонь уничтожил кровлю, чердак и входные группы квартир, а стены и внутренняя отделка всех помещений были серьёзно повреждены», - пояснили в областном управлении МЧС.

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