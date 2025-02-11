Куда делись воробьи? Всероссийская перепись птиц ждет вашей помощи

С 8 по 16 февраля проходит ежегодная экопросветительская акция «Воробьи на кустах», координируемая Сочинским национальным парком в Краснодарском крае, но охватывающая всю Россию. Цель акции – мониторинг численности полевого и домового воробья в городской среде и за ее пределами. Почему это важно?

Воробьи – не просто привычные городские жители. Они являются важным биоиндикатором состояния окружающей среды. Будучи зерноядными, взрослые особи выкармливают птенцов насекомыми, эффективно контролируя популяции вредителей растений. Снижение численности воробьев – тревожный сигнал, указывающий на возможные проблемы в экосистеме. Выяснить причины этого явления – одна из задач переписи.

Участие в акции предельно простое и доступно каждому. Достаточно считать воробьев во время прогулок, отмечать место наблюдения (координаты), по возможности делать фото или видео и отправлять данные на сайт. Все участники получат сертификаты, а зарегистрированные на платформе Добро.ру – волонтерские часы. Кроме того, составляется рейтинг регионов по активности участия, так что у каждого есть шанс внести свой вклад в лидерство своего региона.

Где искать воробьев? Эти птицы предпочитают декоративные и плодовые кустарники, где находят и пищу, и укрытие. Часто воробьи формируют устойчивые «стайки» на одних и тех же кустах, выдавая свое присутствие громким щебетом.

Организаторы акции – авторитетные научные и общественные организации: Союз охраны птиц России, проект «Улитка Марта», АНО «Наше Будущее», Федеральный центр дополнительного образования, Центр развития научного волонтёрства Университета МИСИС, Зоологический музей МГУ, Движение Друзей заповедных островов. Общероссийский модератор – орнитолог Елена Фионина.

Присоединяйтесь к Всероссийской переписи воробьев! Ваш вклад, даже самый небольшой, поможет ученым получить важную информацию о состоянии окружающей среды и сохранить биоразнообразие.

