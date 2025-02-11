Новые аттракционы заработают в Вологде на Масленицу

Администрация Вологды обещает горожанам устроить на Масленицу приятный сюрприз в виде новых аттракционов, которые начнут работать 2 марта в парке Ветеранов.

Как пояснил в своем Telergram-канале мэр города Андрей Накрошаев, все они уже прибыли в Вологду и смонтированы. Осталось только дождаться проверяющих, которые оценят оборудование на безопасность.

«В первое воскресенье весны в небо взлетят «Крылатые качели», в путь по железной дороге отправится детский поезд, автодром будет ждать своих юных и взрослых водителей, а пиратский корабль начнет бороздить воображаемое море. Также заработают аттракционы «Бабочки» и цепочная карусель «Фрукты», - рассказал мэр Вологды.

Он также уточнил, что все аттракционы смогут работать круглый год, но только до -10 градусов.