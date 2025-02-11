Новые аттракционы заработают в Вологде на Масленицу

[ Общество ]

Администрация Вологды обещает горожанам устроить на Масленицу приятный сюрприз в виде новых аттракционов, которые начнут работать 2 марта в парке Ветеранов.

Как пояснил в своем Telergram-канале мэр города Андрей Накрошаев, все они уже прибыли в Вологду и смонтированы. Осталось только дождаться проверяющих, которые оценят оборудование на безопасность.

«В первое воскресенье весны в небо взлетят «Крылатые качели», в путь по железной дороге отправится детский поезд, автодром будет ждать своих юных и взрослых водителей, а пиратский корабль начнет бороздить воображаемое море. Также заработают аттракционы «Бабочки» и цепочная карусель «Фрукты», - рассказал мэр Вологды.

Он также уточнил, что все аттракционы смогут работать круглый год, но только до -10 градусов.

Теги:
аттракционы масленица
 

Последние новости

Куда делись воробьи? Всероссийская перепись птиц ждет вашей помощи
Новые аттракционы заработают в Вологде на Масленицу
Следственный комитет проводит проверку по факту оставления в опасности ребенка
Сборная Вологодской области взяла золото первенства ЗСФО по волейболу
И.о. ректора ВоГУ рассказал о первых кадровых перестановках в вузе
Новак в Совете Федерации: ВВП России рванул вверх, обставив всех
В Вологде пройдет благотворительный концерт в поддержку бойцов СВО
Итоги роста цен на куриное яйцо. Прибыль крупнейших российских птицефабрик выросла в 2,5 раза
17-летняя девушка бесследно исчезла под Белозерском
Андрей Накрошаев рассказал, какой будет улица Мира после ремонта