Следственный комитет проводит проверку по факту оставления в опасности ребенка

[ Общество ]

Региональное управление следственного комитета начало процессуальную проверку после публикации в интернете видео, где малолетний ребенок стоит на подоконнике у окна в многоквартирном доме Лосты.

Как ребенок оказался на подоконнике у открытого окна, в настоящее время выясняют следователи.

«По результатам проведения необходимого комплекса мероприятий следствием будет дана юридическая оценка действиям лиц, допустивших пребывание ребенка в опасном для жизни состоянии. Ход проверки находится на контроле в областном аппарате ведомства», - говорится в сообщении ведомства.

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Следственный комитет проводит проверку по факту оставления в опасности ребенка
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