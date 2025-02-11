Следственный комитет проводит проверку по факту оставления в опасности ребенка

Региональное управление следственного комитета начало процессуальную проверку после публикации в интернете видео, где малолетний ребенок стоит на подоконнике у окна в многоквартирном доме Лосты.

Как ребенок оказался на подоконнике у открытого окна, в настоящее время выясняют следователи.