Сборная Вологодской области взяла золото первенства ЗСФО по волейболу

Сборная Вологодской области одержала победу на первенстве Северо-Запада по волейболу среди девушек до 17 лет, который завершился накануне в Череповце.

Сборная области была представлена командой «СШОР по волейболу» из Череповца. В финале подопечные тренера Татьяны Лукьяновой обыграли сборную Калининградской области 3:2 (25:18, 23:25, 22:25, 25:18, 18:17), выиграв золотые медали первенства округа.

Юноши 2009-10 г.р. выявляли сильнейшего на Северо-Западе в Ростове Великом с 5 по 10 февраля. Сборная Вологодской области без поражений прошла весь предварительный этап, включая полуфинал, где в трех сетах обыграла ярославских волейболистов.

В финале вологжане со счётом 0:3 проиграли сборной Ленинградской области, завоевав в итоге серебряные медали.