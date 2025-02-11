Новак в Совете Федерации: ВВП России рванул вверх, обставив всех

Новак отметил рост экономики за последние два года – 8,4%, что значительно превышает показатели других стран. Для сравнения: Еврозона показала рост всего на 0,8%, США – 2,8%, а Германия и Япония едва превысили нулевую отметку. В России же рост ВВП в 2024 году составил 4,1%. Вице-премьер подчеркнул не только относительное превосходство, но и значительный рост ВВП в абсолютном выражении. С 2022 года он увеличился вдвое, достигнув к концу 2024 года отметки в 200 трлн рублей против 107 трлн рублей в 2020 году. Амбициозная цель – достичь уровня в 300 трлн рублей к 2030 году.

Важной темой обсуждения стала инфляция. Новак заявил о замедлении ее темпов в последние недели, отметив эффективность мер правительства по ее сдерживанию. Он подчеркнул необходимость баланса между экономическим ростом и инфляцией, что является ключевой задачей экономической политики.

Встреча не ограничилась общими макроэкономическими показателями. Сенаторы задавали вопросы о роли регионов в реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», а также о предварительных итогах национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Новак рассказал о задачах по стимулированию частного предпринимательства в среднесрочной перспективе, подчеркнув важность совместной работы правительства и бизнеса для выработки стратегических решений, направленных на сохранение устойчивости экономики. Этот диалог демонстрирует стремление к конструктивному взаимодействию власти и бизнеса в решении сложных экономических задач. В целом, встреча продемонстрировала уверенность правительства в потенциале российской экономики и готовность к дальнейшей работе по ее развитию.