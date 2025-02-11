И.о. ректора ВоГУ рассказал о первых кадровых перестановках в вузе

[ Общество ]

Новый исполняющий обязанности ректора ВоГУ Денис Дворников объявил о первых кадровых перестановках в учебном заведении. Информация о кадровых перестановках была озвучена на первом стратегическом совещании.

В частности, в вузе назначены три новых проректора. Проректором по развитию ВоГУ стал Александр Кремин, который ранее курировал научно-исследовательскую деятельность и международное сотрудничество в ВИПЭ ФСИН России, а также работал в региональном правительстве.

Проректором по научной и инновационной деятельности стал кандидат экономических наук, доцент кафедры инновационного менеджмента и управления проектами ВоГУ Виталий Маковеев.

Новым проректором по образовательной деятельности ВоГУ стал кандидат исторических наук, доцент кафедры теории, истории культуры и этнологии ВоГУ Александр Матвеев.

Советником ректора по научным и спецпроектам назначена Наталья Ежова, которая будет курировать организацию крупных научных и публичных событий. Проректором по инфраструктурному развитию и комплексной безопасности остался Олег Бухинко, а должность проректора по экономической и финансовой деятельности осталась за Еленой Ерошенко, - сообщает пресс-служба вуза. 

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