Итоги роста цен на куриное яйцо. Прибыль крупнейших российских птицефабрик выросла в 2,5 раза

В 2023 году россиян ждал очередной продуктовый шок. В стране почти в два раза подорожало куриное яйцо. Как обычно производители жаловались на рост издержек, и во всем обвиняли торговые сети, а те наоборот. Сегодня ситуация успокоилась, и можно более трезво разобраться в ситуации.

Напомним, что в том далеком году цена одного десятка яиц взлетела с 73-80 руб до 127 и выше. Правительство, как всегда, бросилось погасить этот пожар, в страну стали завозить импортную продукцию, и постепенно народ свыкся с существующей ситуацией.

Издание Forbes опубликовало статистику прибыли крупнейших российских производителей яиц, и данная информация дает повод задуматься.

По итогам 2023 года прибыль этих фабрик увеличилась до 15,5 млрд. руб., что почти в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году, когда данный показатель равнялся 6,1 млрд. руб.

Очевидно, что проблема в 2023 году была раздута искусственно, и ажиотаж вокруг яиц разгонялся специально. Прибыль некоторых птицефабрик выросла на 25-30%, а у холдинга «РостПозитивИмпульс» этот показатель подскочил в 13 раз, с 95 млн до 1,24 млрд рублей.

Если допустить, что производители яиц работали себе в убыток, и была необходимость в поднятии цен их продукцию, очевидно, что рост цен оказался чрезмерным. По идее это должно стать поводом для расследования антимонопольных структур, хотя в наших условиях на это надеяться глупо.

Но если посмотреть на историю российской инфляции, то можно заметить, что подобный сценарий разыгрывался ни раз. Точно также было с ценами на сахар, картофель, сливочное масло, и даже на недвижимость.

Как бороться с этим явлением? Просто не надо поддаваться ажиотажу, и сметать все с полок. Когда произойдет наполнение складов, вам еще и скидку предложат…