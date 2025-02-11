В Вологде пройдет благотворительный концерт в поддержку бойцов СВО

В Вологде 21 февраля пройдет благотворительный концерт в поддержку бойцов СВО. Мероприятие состоится в креативном пространстве «Салют, молодежь!». Начало концерта в 17.30.

На концерте выступят артисты и творческие коллективы Вологды. Входной билет можно приобрести в молодежном центре «Горком 35» (ул. Козленская, д. 2) и в КП «Салют, молодежь!»

В рамках концерта будет организована благотворительная ярмарка-продажа изделий ручной работы. Все собранные средства будут направлены на приобретение необходимых вещей, снаряжения, технического оснащения для бойцов СВО.

В рамках мероприятия предусмотрена работа интерактивных площадок патриотического характера. Их организаторами являются Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы», Детское движение волонтеров «ДоброЛоста», Волонтерская рота «Боевого братства» и патриотический клуб ВоГУ.

Также на мероприятии откроют стационарный пункт сбора гуманитарной помощи. Там будут принимать тактические костюмы (размеры от 46 до 54), берцы (размеры от 41 до 46), тактические пояса, подсумки, рации, инструменты (наборы инструментов, ключей, пилы, тенты), кровати походные (раскладушки), газовые баллоны и так далее. 12+