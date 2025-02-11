17-летняя девушка бесследно исчезла под Белозерском

В Белозерском округе бесследно исчезла 17-летняя Полина Вечерина. К ее поискам подключились сотрудники регионального управления следственного комитета.

«Согласно предварительной информации, утром 10 февраля 2025 года несовершеннолетняя ушла из школы, расположенной в селе Антушево Белозерского округа, в сторону своего дома. С этого момента информация о ее местонахождении неизвестна», - рассказали в региональном следкоме.

Девушка была одета в ярко-фиолетовую куртку, светлую шапку, темные брюки и кроссовки. При себе имела рюкзак.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Полины, просят позвонить по телефону 8-911-444-20-11 или рассказать об этом в ближайшее подразделение полиции.



