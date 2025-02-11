Андрей Накрошаев рассказал, какой будет улица Мира после ремонта

Мэр города Андрей Накрошаев рассказал, как преобразится улица Мира после ремонта. Правда, мэр уточнил, что окончательного проекта ремонта пока нет и в него постоянно вносятся изменения. В целом на ремонтные работы власти намерены потратить порядка 250 млн рублей.

За эти деньги полностью будет приведен в порядок участок дороги протяженностью в 685 метров от улицы Лермонтова до Герцена.

«Вы спрашиваете, что такое «Концепция «Чистое небо»? Это значит, что все провода, которые находятся над землёй, будут убраны под асфальт и плитку. Единственное исключение – провода троллейбусного движения. Их оставляем. Мы будем стартовать с больших земляных работ, потому что менять будем электрические и инженерные сети», - интригует Накрошаев.

По его словам, будет увеличена ширина тротуаров, которые выложат гранитной плиткой. Там же будут установлены архитектурные фонари с чугунными элементами. Летом на тротуарах планируется выставлять уличные кафе и дополнительное озеленение.

«Вы спрашиваете про ширину улицы. На выезде на улицу Герцена будет четыре полосы, от улицы Герцена до Козлёнской – три, далее по две полосы в обе стороны», - также пояснил мэр города.

Точные даты начала ремонтных работ Накрошаев пока не озвучил. Эскизы проекта мэр тоже пока не показывает.