В Соколе осудили водителя, по вине которого погибла женщина

Сокольский районный суд вынес приговор 22-летнему молодому человеку. Его признали виновным в нарушении ПДД, повлекшем смерть 60-летней жительницы Тарногского округа. Об этом сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Трагедия произошла днем 8 сентября прошлого года. Молодой водитель автомобиля «Опель Инсигния» вместе с девушкой ехал со стороны Тотьмы в направлении поселка Чекшино Сокольского округа. Иномарка двигалась со скоростью, превышающей максимально разрешенную. Кроме того, водитель начал выполнять обгон на участке дороги, где это запрещено.

Таким образом, «Опель» столкнулся с автомобилем «ВАЗ-21053», который двигался по встречной полосе движения. В машине находились 61-летний водитель, житель Тарногского округа, и его супруга. В результате аварии пассажирка «ВАЗа» скончалась на месте происшествия, а водитель получил телесные повреждения, и был доставлен в больницу. Водитель и пассажирка «Опеля» серьезных телесных повреждений не получили.

«В судебном заседании подсудимый вину признал полностью. Пояснил: при обгоне он полагал, что успеет завершить маневр, но не учел продольный уклон дороги на спуске, который ограничил ему видимость. Он пытался уйти от столкновения, но предотвратить ДТП не смог. В содеянном раскаялся, частично возместил ущерб потерпевшим. Со всеми суммами исковых требований родственников погибшей о компенсации морального и материального вреда согласился», — рассказали в пресс-службе судов.

Суд назначил мужчине наказание в виде принудительных работ и лишения водительских прав на 2 года. Кроме того, водитель выплатит родственникам и мужу погибшей 1 миллион 900 тысяч рублей (100 тысяч он уже возместил).