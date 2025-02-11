Еще две автодороги отремонтируют на Вологодчине

В Вологодской округе приведут в нормативное состояние участки автодорог Кувшиново – Михальцево протяженностью 1,5 км, а также Новленское – Вотча протяженностью 13,3 км. Работы пройдут в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», который стал преемником проекта «Безопасные качественные дороги».

«Эти участки имеют важное значение для местных жителей – они обеспечивают связь между населенными пунктами. Сейчас мы выбираем организацию, которая займется ремонтом. Как только подрядчик будет найден, начнутся подготовительные работы. В долгосрочной перспективе развитие дорожной инфраструктуры Вологодчины позволит заложить прочный фундамент для устойчивого роста ее экономики и развития социальной сферы», – отметил заместитель губернатора области Дмитрий Борисов.

Напомним, в Вологодском округе в рамках нацпроекта ремонтные работы продолжатся на участке автодороги Семенково – Абаканово протяженностью 2,9 км. В то же время, в границах поселка Семенково обустроят тротуар, а возле школы, по запросу жителей, уже сделано уличное освещение.