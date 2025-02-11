В Вологодском округе назначен временно исполняющий обязанности главы. Им стал бывший руководитель администрации Вытегорского района Юрий Жаворонков. Как сообщает газета Вологодского округа «Маяк», в статусе временно исполняющего обязанности главы Жаворонков будет работать до назначения нового главы округа.

Напомним, Юрия Жаворонкова на должность главы Вологодского округа рекомендовал губернатор Георгий Филимонов. В должности главы администрации Вытегорского района Жаворонков отработал с ноября прошлого года.