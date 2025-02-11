В Вологодском округе назначен временно исполняющий обязанности главы

[ Общество ]

В Вологодском округе назначен временно исполняющий обязанности главы. Им стал бывший руководитель администрации Вытегорского района Юрий Жаворонков. Как сообщает газета Вологодского округа «Маяк», в статусе временно исполняющего обязанности главы Жаворонков будет работать до назначения нового главы округа.

Напомним, Юрия Жаворонкова на должность главы Вологодского округа рекомендовал губернатор Георгий Филимонов. В должности главы администрации Вытегорского района Жаворонков отработал с ноября прошлого года.

Теги:
глава округа назначения
 

Последние новости

В Вологодском округе назначен временно исполняющий обязанности главы
Пьяный устюжанин насмерть зарезал знакомого
Вологжан приглашают на бесплатные катания на льду
Стало известно новое место работы экс-руководителя пресс-службы Заксобрания
В 12 детских садах Череповца обновят игровые площадки
ТРЦ «Парма» – любимое место жителей Сыктывкара
Гражданам с инвалидностью компенсируют 50% стоимости полиса ОСАГО
Молодая вологжанка оформила кредит на погибшего участника СВО
Вопрос качества воздуха в Череповце выходит на уровень официального разбирательства
В каких случаях за оплату покупки переводом на карту можно получить штраф и реальный тюремный срок