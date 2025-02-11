Пьяный устюжанин насмерть зарезал знакомого

В Великом Устюге вынесен приговор 26-летнему местному жителю. Его обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщает пресс-служба Следственного Управления СК России по Вологодской области.

Смертельное происшествие случилось 11 июля прошлого года в квартире одного из домов на улице Красноармейской в Великом Устюге. Ранее судимый за кражу устюжанин, находясь в гостях, поссорился с одним из мужчин. Из-за личной неприязни он нанес 39-летнему потерпевшему несколько ударов ножом в ногу, а после скрылся с места преступления. Очевидцы вызвали пострадавшему скорую помощь, однако спасти его не удалось. От полученных травм мужчина скончался.

«Причастность злоумышленника к совершению особо тяжкого преступления была установлена правоохранителями на первоначальном этапе расследования. Он был установлен, задержан и в последующем заключен под стражу. Признательные показания фигуранта, заключения проведенных по уголовному делу судебных экспертиз и иные доказательства, собранные следствием, легли в основу обвинительного приговора суда», — рассказали в пресс-службе ведомства.

С учетом неотбытого предыдущего приговора, устюжанину назначено 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.