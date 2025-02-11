Стало известно новое место работы экс-руководителя пресс-службы Заксобрания

[ Общество ]

Экс-руководитель пресс-службы регионального парламента Светлана Золотилова стала главным редактором телеканала «Русский север». Об этом сообщает сам телеканал на своей странице в соцсетях.  

«В нулевые она выходила в эфир нашего телеканала с авторскими материалами и спецпроектами. В последние годы возглавляла пресс-службу регионального парламента. К своим новым обязанностям новый руководитель приступает сегодня», - говорится в сообщении.

Напомним, на минувшей неделе экс-главный редактор «Русского севера» Елена Пономарева была назначена министром информационной политики правительства области. О назначении было заявлено во время оперативного совещания в правительстве региона.

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