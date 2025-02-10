В 12 детских садах Череповца обновят игровые площадки

Новые игровые и спортивные площадки появятся в 12-ти детских садах города металлургов. Об этом в своих социальных сетях рассказал мэр Череповца Вадим Германов.

«По инициативе губернатора области Георгия Филимонова нашему городу выделено более 45 миллионов рублей на строительство 12 площадок. И они точно понравятся детям», — отметил мэр города.

На площадках установят игровой комплекс с горкой, много бизибордов и маленькие столики для тех, кто предпочитает тихие игры. Помимо этого, на каждой площадке будет специальное резиновое покрытие, чтобы было не больно падать.

Новые детские площадки обустроят в садах № 3, 21, 111, 132, 4, 59, 86, 103, 106, 60, 67 и 9. Строительство начнется уже этой весной.