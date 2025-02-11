Гражданам с инвалидностью компенсируют 50% стоимости полиса ОСАГО

Гражданам с инвалидностью отделение Социального фонда по Вологодской области компенсирует 50% стоимости полиса ОСАГО. Всего региональное отделение Соцфонда компенсировало 369 гражданам с инвалидностью и их представителям часть расходов на приобретение полиса.

Как уточнили в отделении Соцфонда, возмещение страховой премии по полису ОСАГО предоставляется раз в год. В документе, помимо инвалида или его законного представителя, может быть указано не более двух водителей.

Компенсировать расходы по уплате полиса ОСАГО могут автомобилисты, которым приобретение машины рекомендовано по медицинским показаниям.