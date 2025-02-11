Гражданам с инвалидностью компенсируют 50% стоимости полиса ОСАГО

Гражданам с инвалидностью отделение Социального фонда по Вологодской области компенсирует 50% стоимости полиса ОСАГО. Всего региональное отделение Соцфонда компенсировало 369 гражданам с инвалидностью и их представителям часть расходов на приобретение полиса.
Как уточнили в отделении Соцфонда, возмещение страховой премии по полису ОСАГО предоставляется раз в год. В документе, помимо инвалида или его законного представителя, может быть указано не более двух водителей.
Компенсировать расходы по уплате полиса ОСАГО могут автомобилисты, которым приобретение машины рекомендовано по медицинским показаниям.
«Подать заявление можно на госуслугах, в МФЦ или в клиентской службе отделения СФР по Вологодской области. На приёме нужно подтвердить право на выплату: полисом ОСАГО и ИПРА (ПРП), в которой указаны медицинские показания для приобретения транспорта. Получить частичное возмещение расходов на страховку можно в течение всего времени действия полиса», — пояснила управляющая отделением Социального фонда России по Вологодской области Галина Королева.