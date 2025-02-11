Молодая вологжанка оформила кредит на погибшего участника СВО

22-летняя жительница Бабушкинского округа оформила полумиллионный кредит на погибшего участника СВО.

С мужчиной молодая женщина познакомилась в 2023 году через соцсети. Проживавший в Кириллове мужчина в это время находился в отпуске после боевых действий на территории Украины. Сразу после знакомства девушка пожаловалась на свое финансовое положение, и боец начал ей переводить деньги на карту. Когда мужчина в очередной раз отправился на передовую, его родственники передали невесте его личную карту, чтобы она смогла самостоятельно распоряжаться деньгами.

«В начале июня 2024 года от сестры парня девушка узнала, что молодой человек погиб. Но она продолжила пользоваться деньгами на его счетах. Через несколько дней она поняла, что деньги на счетах заканчиваются и больше никакой материальной поддержки не будет», - рассказали в пресс-службе судов Вологодской области.

Невеста погибшего бойца оформила на него три кредита на общую сумму в 560 тысяч рублей, надеясь, что долги спишутся в связи с его гибелью.

В отношении жительницы Бабушкинского округа полицией было возбуждено уголовное дело по статье за мошенничество.

«В судебном заседании призналась, что в период с апреля по октябрь 2024 года она проживала совместно с другим мужчиной, о чем ее «жених» не знал. Возместить причиненный материальный ущерб у нее возможности нет», - также уточнили в областном суде.

Районный суд приговорил ее к 2 годам условного срока и взыскал в пользу банка всю сумму взятого кредита.