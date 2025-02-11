В каких случаях за оплату покупки переводом на карту можно получить штраф и реальный тюремный срок

Наверняка каждый из читателей хотя бы раз попадал в такую ситуацию, когда продавец просил оплатить покупку прямым переводом на его банковскую карту, минуя торговый терминал и даже наличку. И наверняка многие это делали. Однако в будущем этого стоит избегать, поскольку это несет в себе много проблем.

Надо понимать, что такой способ оплаты противоречить российскому законодательству. Предприниматель таким образом пытается сэкономить на комиссиях банков, плюс еще уйти от уплаты налогов. И вы, оплачивая покупку на карту, становитесь невольным соучастником этих противоправных действий.

В законе есть исключения для предпринимателей, чей годовой доход составляет менее 5 млн. руб. в год, либо для торговых сетей, чем совокупный годовой доход не превышает 20 млн. руб. Также разрешается не принимать оплату точкам без доступа к интернету, продавцам мороженого и т. д.

Не забывайте, что при любой покупке, даже переводом на карту, продавец обязан вам выдать чек! Если отсутствует касса, то это должна быть квитанция о покупке.

При оплате покупки переводом на карту покупатель изначально несет потери. Во-первых, он расходует лимит бесплатных переводов, во-вторых, банк не начисляет ему кэшбэк за покупки. Это некритично, но неприятно.

Зачастую при оплате покупки переводом на карту продавца, покупатель не получает чек за свою покупку, а это может повлечь в будущем другие проблемы. Например, по закону о защите прав потребителей, без чека не получится вернуть товар в течение 14 дней. Покупатель автоматически лишается гарантийного обслуживания. Да и вообще по закону не получится предъявить никаких претензий, если для этого возникнут основания.

При оплате на карту при покупке в частном интернет-магазине, значительно повышается риск нарваться на мошенников. Также есть высокий риск быть втянутым в преступную схему движения денег. Вы же не знаете, чем на самом деле занимается продавец? Например, ваш платеж может стать добровольным пожертвованием в пользу экстремистской или террористической организации. И если это окажется правдой, вам потом долго и упорно придется доказывать свою непричастность к этим действиям. Иначе вам может грозить большой штраф, либо реальный тюремный срок.

Поэтому правоохранительные органы предупреждают, прежде чем сделать перевод на карту продавца, стоит несколько раз хорошо над этим подумать, чтобы избежать ненужных проблем…