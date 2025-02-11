Череповецкая природоохранная прокуратура заинтересовалась исследованием выбросов в атмосферном воздухе города. Надзорное ведомство начало проверку по фактам превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ. Также их заинтересовали исследования, которые были проведены на минувшей неделе независимой лабораторией.

Как считает лидер партии «Новые люди» в Вологодской области Александр Борисов, теперь вопрос качества воздуха в Череповце выходит на уровень официального разбирательства.