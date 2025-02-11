Череповецкая природоохранная прокуратура заинтересовалась исследованием выбросов в атмосферном воздухе города. Надзорное ведомство начало проверку по фактам превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ. Также их заинтересовали исследования, которые были проведены на минувшей неделе независимой лабораторией.
Как считает лидер партии «Новые люди» в Вологодской области Александр Борисов, теперь вопрос качества воздуха в Череповце выходит на уровень официального разбирательства.
«Мы подняли тему, которую многие предпочитали не замечать, и теперь процесс запущен. Готов предоставить все данные, чтобы эта ситуация не осталась просто очередной формальностью. Воздух, которым мы дышим, касается каждого», - заявил Борисов.