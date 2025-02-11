Сергей Жестянников заявил о намерении возродить студенческие отряды

Председатель Законодательного собрания Вологодской области Сергей Жестянников заявил о намерении возродить студенческие трудовые отряда. По его словам, в настоящее время лишь 1,5% из более чем 50 тысяч студентов задействованы в трудовых отрядах.

«Очевидно, что этого недостаточно. Конечно, инициатива должна исходить и от работодателей, заинтересованных в кадрах. Молодых, инициативных и надежных ребят нужно привлекать к реализации масштабных проектов, чтобы реализовывать их потенциал, и создавать условия для самоопределения в регионе в приоритете - для наших выпускников, а не для мигрантов», - уверен спикер Заксобрания.

Накануне в региональном парламенте обсудили проект закона области, регулирующий вопросы деятельности молодежных трудовых отрядов. Соответствующую инициативу представил председатель Совета ветеранов студенческих строительных отрядов Николай Шохин.

«Обсуждая законопроект, исходим из формирования новой поведенческой модели молодого россиянина, практикоориентированного, обладающего умением проявлять себя в труде», - уточнил Сергей Жестянников.

В процессе обсуждения был поднят вопрос оплаты труда студентов. В настоящее время конкуренция за сотрудника на рынке труда усиливается. Работа в службе доставки приносит хороший доход - выше, чем предлагает большинство предприятий.