Отечественный автомобиль сгорел в центре Вологды после ДТП

В центре Вологды накануне вечером сгорел автомобиль ВАЗ-2115 после столкновения с припаркованными автомобилями. Авария случилось в седьмом часу вечера на улице Мира.

Судя по кадрам видеозаписи, отечественный автомобиль, следовавший по улице Мира в сторону проспекта Победы, сначала наехал на знак, потом резко ушел вправо, где влетел в припаркованные автомобили «Хендай Крета», «Форд Фокус» и «Санг Йонг».

Затем «Ладу» унесло влево, где она загорелась.

По информации регионального УМВД, автомобилем управлял 19-летний молодой человек. В результате ДТП обошлось без пострадавших.