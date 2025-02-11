Отечественный автомобиль сгорел в центре Вологды после ДТП

[ Происшествия ]

В центре Вологды накануне вечером сгорел автомобиль ВАЗ-2115 после столкновения с припаркованными автомобилями. Авария случилось в седьмом часу вечера на улице Мира.

Судя по кадрам видеозаписи, отечественный автомобиль, следовавший по улице Мира в сторону проспекта Победы, сначала наехал на знак, потом резко ушел вправо, где влетел в припаркованные автомобили «Хендай Крета», «Форд Фокус» и «Санг Йонг».

Затем «Ладу» унесло влево, где она загорелась.

По информации регионального УМВД, автомобилем управлял 19-летний молодой человек. В результате ДТП обошлось без пострадавших.

Теги:
ДТП автомобиль сгорел
 

Последние новости

Сергей Жестянников заявил о намерении возродить студенческие отряды
Отечественный автомобиль сгорел в центре Вологды после ДТП
Алкомаркету в Череповце отказали в возмещении ущерба за поврежденную вывеску
ТРЦ «Макси» — один из крупнейших торговых центров в Петрозаводске
Давид Думбадзе продлил контракт с «Северсталью» ещё на два года
Переезд в Прилуках переведут на ручной режим
В январе 59 вологжан переселились из аварийного жилья в новое
Россияне стали чаще покупать камеры видеонаблюдения для слежки друг за другом
Двоих браконьеров поймали на озере в Вытегорском районе
Китайскими грузовиками заинтересовалась прокуратура. В России приостановлена продажа Shacman SX3258